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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Роналду уже запланировал встречу с новым клубом слухи

22 Ноября 2022 • 21:19 Комментировать (1)
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду, в скором времени встретится с представителями «Челси».

Во вторник португальский нападающий официально стал свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». По сведениям журналиста Бена Джейкобса, уже скоро Мендеш вновь обсудит с «Челси» вероятный переход Роналду. Известно, что владелец лондонского клуба Тодд Бёли по-прежнему заинтересован в приглашении 37-летней звезды, а главный тренер «синих» Грэм Поттер не слишком убеждён в целесообразности такого хода.

Напомним, что летом «Челси» уже вёл переговоры с агентом Роналду, однако Томас Тухель заблокировал трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш Трансферы футбола - зима 2023
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Ноября 2022 в 21:44
Сколько их было уже... Летом ..
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