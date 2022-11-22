Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду, в скором времени встретится с представителями «Челси».

Во вторник португальский нападающий официально стал свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». По сведениям журналиста Бена Джейкобса, уже скоро Мендеш вновь обсудит с «Челси» вероятный переход Роналду. Известно, что владелец лондонского клуба Тодд Бёли по-прежнему заинтересован в приглашении 37-летней звезды, а главный тренер «синих» Грэм Поттер не слишком убеждён в целесообразности такого хода.

Напомним, что летом «Челси» уже вёл переговоры с агентом Роналду, однако Томас Тухель заблокировал трансфер.