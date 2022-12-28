Личный тренер Риса Джеймса высказался о новой травме игрока

Джеймс Ральф, личный тренер защитника лондонского «Челси» Риса Джеймса, высказался о травме, полученной игроком в последней встрече.

«Мне нужно прикусить язык, несмотря на то, что мне хочется сказать многое…», — написал Ральф в своих социальных сетях. Отметим, что позже он удалил это сообщение.

Напомним, что для Риса Джеймса 2022 год получился непростым. Из-за травмы он пропустил катарский чемпионат мира, а в первой же игре после возобновления Английской премьер-лиги против «Борнмута» молодой защитник был заменён из-за нового повреждения.