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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» озвучил состав на матч с «Борнмутом»

27 Декабря 2022 • 19:44 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.33 X 5.30 2 9.50
Через 0 ч. 10 мин.

Во вторник вечером «Челси» в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги будет принимать «Борнмут» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Главный тренер лондонской команды Грэм Поттер принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Аррисабалага – Джеймс, Кулибали, Тьяго Силва, Кукурелья – Жоржиньо, Закария, Маунт – Стерлинг, Пулишич, Хаверц.

Следить за матчем между «Челси» и «Борнмутом» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:30 по московскому времени.

На текущий момент «Челси» занимает девятое место в таблице Премьер-лиги.

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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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