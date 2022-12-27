​«Челси» озвучил состав на матч с «Борнмутом»

Во вторник вечером «Челси» в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги будет принимать «Борнмут» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Главный тренер лондонской команды Грэм Поттер принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Аррисабалага – Джеймс, Кулибали, Тьяго Силва, Кукурелья – Жоржиньо, Закария, Маунт – Стерлинг, Пулишич, Хаверц.

Следить за матчем между «Челси» и «Борнмутом» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:30 по московскому времени.

На текущий момент «Челси» занимает девятое место в таблице Премьер-лиги.