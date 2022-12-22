«Челси» полностью согласовал трансфер нападающего «Мольде» Фофана

Переход нападающего «Мольде» Давида Датро Фофана в «Челси» полностью согласован. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за футболиста, которому сегодня, 22 декабря, исполнилось 20 лет, лондонский клуб заплатит 12 миллионов евро. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает молодого ивуарийца в 7 миллионов.

В нынешнем году Фофана провёл в чемпионате Норвегии 24 матча, забив 15 голов и отдав три результативные передачи. Напомним, что в «Мольде» также начинал свою карьеру знаменитый нападающий Эрлинг Холанн, в настоящий момент защищающий цвета «Манчестер Сити».