«Милан» нацелился на защитника «Челси», который выступает в аренде в Лиге 1

Чемпион Италии «Милан» хочет усилиться защитником лондонского «Челси» Малангом Сарром. По информации от Mediafoot, «россонери» проявляют интерес к французу, который в данный момент выступает на правах аренды за «Монако».

Ранее агент футболиста Федерико Пасторелло заявил, что его клиент недоволен получаемым игровым временем в «Монако». Вследствие этого, аренда может быть прервана уже в январе, чем и может воспользоваться «Милан».

В данный момент за «россонери» уже играет арендованный у «Челси» футболист – полузащитник Тьемуэ Бакайоко, который в этом сезоне преимущественно сидит на скамейке запасных.