«Интер» хочет воспользоваться плохой формой Лукаку и выпросить у «Челси» ещё одну аренду

Миланский «Интер» очень разочарован выступлениями нападающего Ромелу Лукаку в нынешнем сезоне. Однако «нерадзурри» не спешат разрывать связи с бельгийцем. Итальянская команда хочет воспользоваться ситуацией и продлить его аренду ещё на один сезон.

По информации от журналиста Альвизе Каньяццо, в «Интере» считают, что «Челси» не сможет выгодно продать Лукаку из-за плохой формы футболиста. «Нерадзурри» из-за этого хотят выпросить у «пенсионеров» ещё одну аренду.

Напомним, Лукаку в нынешнем сезоне отметился всего одним голом в Серии А. Большую часть матчей бельгийский форвард пропустил из-за различных повреждений.