Канте может остаться в «Челси»

Лондонский «Челси» ещё не определился с будущим своего полузащитника Н’Голо Канте. По информации от The Athletic, француз ещё может остаться на «Стэмфорд Бридж», даже несмотря на беспокойство руководства по поводу его травматичности.

Если будущее Канте ещё неизвестно, то Жоржиньо наверняка покинет команду в конце сезона на правах свободного агента. Канте ранее хотел у руководства долгосрочный контракт, который ему пока не готовы предоставить, учитывая возраст и травматичность.

Напомним, Канте выступает за лондонскую команду с 2016 года, когда перешёл из «Лестера». В конце сезона француз может оказаться в каталонской «Барселоне» на бесплатной основе.