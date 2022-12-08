Британский журналист рассказал, почему «Челси» хочет подписать Захаряна

Британский журналист Низар Кинселла высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

По слова Кинселлы, его не удивляет желание руководства лондонского клуба подписать талантливого россиянина.

«У Арсена лучший возраст для игры в футбол. Он постоянно выходит за «Динамо» и за сборную России. Это талант, которого «Челси» может развить», — приводит слова Кинселлы «Чемпионат».

Кроме того, журналист подчеркнул, что Захарян способен помочь «Челси» подтвердить звание одного их лучших клубов мира в плане работы с молодыми игроками.

Действующий контракт 19-летнего хавбека с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «бело-голубых» 22 матча, забив в них три мяча и отдав шесть результативных передач.