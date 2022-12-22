«Челси» не ведёт переговоров с Жоржиньо по новому контракту

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо с большой долей вероятности следующим летом станет свободным агентом. Если верить журналиста Натану Гиссингу, руководство «пенсионеров» пока не ведёт переговоров с футболистом сборной Италии, да и пока не планирует начинать их в будущем.

Сам Жоржиньо в недавнем интервью выразил желание остаться в «Челси», вдобавок заявив, что любит клуб. Хавбек выступает за «пенсионеров» с лета 2018 года, когда перешёл в команду из «Наполи» вслед за своим тренером Маурицио Сарри.

Когда Жоржиньо станет свободным агентом, футболиста попытается заполучить «Барселона». «Сине-гранатовые» будут искать замену Серхио Бускетсу, который наверняка уедет в МЛС.