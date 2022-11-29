«Челси» продолжает интересоваться Альваресом

«Челси» по-прежнему заинтересован в полузащитнике «Аякса» и сборной Мексики Эдсоне Альваресе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, минувшим летом лондонцы пытались подписать 25-летнего опорника, однако нидерландский клуб не захотел отпускать своего футболиста. По информации Романо, «синие» не утратили интерес к своей трансферной цели, однако сейчас переговоров между сторонами никаких нет.

Действующий контракт Альвареса с «Аяксом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает мексиканца в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе своей нынешней команды 19 матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.