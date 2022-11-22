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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» планирует подписать сразу двух звёзд сборной Англии

22 Ноября 2022 • 18:32 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

«Челси» намерен подписать сразу двух полузащитников сборной Англии следующим летом, сообщает Daily Express.

По информации источника, речь идёт о хавбеке дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме и футболисте «Вест Хэма» Деклане Райсе. За обоих игроков руководству лондонского клуба придётся заплатить около 280 миллионов фунтов стерлингов (примерно 322 миллиона евро). Отметим, что по данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Беллингема составляет 100 миллионов евро, а Райс оценивается в 80.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провёл за «Боруссию» 22 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Райса один мяч и два ассиста в 20 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Вест Хэм Деклан Райс Джуд Беллингем
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