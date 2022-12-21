Эррера рассказал, как справлялся с Азаром в матчах за «МЮ» против «Челси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера вспомнил о том, как ему приходилось справляться с Эденом Азаром, когда бельгиец выступал в составе лондонского «Челси».

«В тот момент Азар был лучшим игроком Премьер-лиги с лучшей статистикой. «Челси» был в огне. Моуринью решил, что именно мне предстоит его остановить. За два дня до игры я сказал, что постараюсь выложиться на максимум и следовать за Азаром даже в том случае, если он пойдёт в туалет», – сказал Эррера в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Азар покинул «Челси» летом 2019 года и перешёл в мадридский «Реал». После этого бельгиец так и не смог показывать тот уровень, который демонстрировал в АПЛ.