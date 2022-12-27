Полузащитник «Челси» – главная трансферная цель «Ньюкасла» на январь

«Ньюкасл» в январе желает заполучить полузащитника «Челси» Жоржиньо, которого связывает всего полгода по контракту с «пенсионерами». По информации от Mail Sport, футболист сборной Италии является главной трансферной целью «сорок» на зимнее трансферное окно.

Сам Жоржиньо ранее выразил желание продлить контракт с «Челси», о чём также ранее заявлял агент хавбека. Тем не менее, руководство «пенсионеров» ещё не начинало переговоры с полузащитником по новому соглашению.

Жоржиньо выступает за «Челси» с 2018 года. Вместо того, чтобы перейти в «Манчестер Сити», хавбек решил последовать за тренером Маурицио Сарри из «Наполи» в «Челси».