Поттер хочет видеть Маккенни в составе «Челси»

Руководство лондонского «Челси» заинтересовал полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни. В игроке очень заинтересован рулевой «аристократов» Грэм Поттер, который хочет усилить им центр поля, пишет Calciomercato.

По информации Transfermarkt, 24-летний игрок «старой синьоры» стоит 21 млн евро. В составе «Ювентуса» в текущем сезоне он вышел на поле 16 раз, трижды отличился голами и один раз ассистировал партнёрам. Правда, контракт игрока с туринцами действует ещё свыше двух лет – до 30 июня 2025 года.

На чемпионате мира в Катаре Маккенни в составе сборной США сыграл в четырёх матчах, но голами и ассистами не отметился.