Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер хочет видеть Маккенни в составе «Челси»

20 Декабря 2022 • 21:30 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 20:30

Руководство лондонского «Челси» заинтересовал полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни. В игроке очень заинтересован рулевой «аристократов» Грэм Поттер, который хочет усилить им центр поля, пишет Calciomercato.

По информации Transfermarkt, 24-летний игрок «старой синьоры» стоит 21 млн евро. В составе «Ювентуса» в текущем сезоне он вышел на поле 16 раз, трижды отличился голами и один раз ассистировал партнёрам. Правда, контракт игрока с туринцами действует ещё свыше двух лет – до 30 июня 2025 года.

На чемпионате мира в Катаре Маккенни в составе сборной США сыграл в четырёх матчах, но голами и ассистами не отметился.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Уэстон Маккенни
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БОРНМУТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
21:52 · Англия. Премьер-лига
Пирло признался, что мог стать игроком «Манчестер Сити» 11 лет назад
21:47 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» потерял ещё одного игрока в товарищеском матче
21:30 · Англия. Премьер-лига
Поттер хочет видеть Маккенни в составе «Челси»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли готов отвергнуть «Барселону» и продлить контракт с «Арсеналом»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму предложит «МЮ» за форварда сборной Франции Тюрама слухи
21:08 · Англия. Премьер-лига
Бернардески: «Мне жаль Роналду, он заслужил другое завершение карьеры»
21:04 · Англия. Премьер-лига
Агент Влаховича не исключил уход игрока из «Ювентуса» в январе
20:31 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» может потерять Конте
20:27 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» хотят сохранить Конте, подписав ему двух новичков
20:24 · Англия. Премьер-лига
​Коутиньо хочет покинуть «Астон Виллу» и играть в Бразилии
20:20 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ претендуют на Мбаппе слухи
20:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение по трансферу игрока «МЮ»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай: «Магуайр – великолепный капитан»
19:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Дзерби: «Макаллистер был одним из лучших на чемпионате мира»
19:35 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Бёрнли»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 21 декабря 2022
Все новости
Рекомендуем