​Названы сроки восстановления Фофана

Защитник «Челси» Уэсли Фофана угодил в лазарет после очередного товарищеского матча команды. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, на восстановление Фофана понадобится от трёх до четырёх недель. Это хорошие новости для фанатов «Челси», ведь изначально предполагалось, что травма более серьёзная.

Уэсли Фофана перебрался в «Челси» из «Лестера» под занавес летнего трансферного окна в уходящем году.

Ближайший официальный матч «Челси» проведёт во вторник, 27 декабря. Команда Грэма Поттера в этот день будет играть против «Борнмута» на своём поле.