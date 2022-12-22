Поттер восхищён Чуквуэмекой

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер восхищён самоотдачей 19-летнего полузащитника Карни Чуквуэмеки во время международной паузы. Об этом сообщает Football London.

Напомним, Чуквуэмека перешёл в лондонский клуб минувшим летом из бирмингемской «Астон Виллы» за 18 миллионов евро. В общей сложности за «синих» футболист молодёжной сборной Англии успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями.

Отметим, что Поттер возглавил «Челси» ещё позже, 8 сентября. Ранее 47-летний наставник работал в «Брайтоне».

На данный момент лондонцы занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко после 14 туров.