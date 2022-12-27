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«Челси» спокойно разобрался с «Борнмутом»

27 Декабря 2022 • 22:29 Комментировать
Челси
2:0
Борнмут
окончен

Хорошо отдохнувший «Челси» начал вторую часть сезона домашним матчем с «Борнмутом». Уже в дебюте Кристиан Пулишич едва не заработал пенальти, и тут же после прострела Рахима Стерлинга Кай Хаверц в падении переправил мяч в сетку. Он же вскоре ассистировал Мэйсону Маунту, который метров с 20 поразил правый нижний угол ворот. На 45-й минуте снова в центре внимания оказался Пулишич, но его гол был отменен. «Синие» и после перерыва были очень активны, но счет чудом не стал разгромным - все же 2:0.

«Челси» поднялся на восьмое место с отставанием в шесть очков от зоны Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Челси2:0Борнмут
(1:0) Хаверц Кай16'  
(2:0) Маунт Мэйсон24'  
Аррисабалага КепаДжеймс Рис II 53' (Аспиликуэта Сесар ( 53') Кулибали КалидуСилва ТьягоКукурелья МаркЗакария Денис 82' (Галлахер Конор ( 82') Жоржиньо IIСтерлинг Рахим 88' (Чалоба Трево ( 88') Маунт МэйсонПулишич Кристиан 82' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 82') Хаверц Кай
Запасные: Беттинелли МаркусХолл ЛьюисЧуквуэмека КарниХамфрейс БаширХатчинсон Омари
Траверс МаркСмит АдамСенеси МаркосКелли ЛлойдСтэйси Джек 46' (Энтони Джейдон ( 46') Земура ДжорданКук ЛьюисХефферсон ЛермаБиллинг Филип 66' (Кристи Райан ( 66') Соланке ДоминикМур Киффер 85' (Дембеле Сирики ( 85')
Запасные: Стивенс ДжекЛоу ДжамалРотуэлл ДжоХансен ЭмилианоПирсон БенПлейн Кэмерон
27 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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