«Челси» спокойно разобрался с «Борнмутом»

Хорошо отдохнувший «Челси» начал вторую часть сезона домашним матчем с «Борнмутом». Уже в дебюте Кристиан Пулишич едва не заработал пенальти, и тут же после прострела Рахима Стерлинга Кай Хаверц в падении переправил мяч в сетку. Он же вскоре ассистировал Мэйсону Маунту, который метров с 20 поразил правый нижний угол ворот. На 45-й минуте снова в центре внимания оказался Пулишич, но его гол был отменен. «Синие» и после перерыва были очень активны, но счет чудом не стал разгромным - все же 2:0.

«Челси» поднялся на восьмое место с отставанием в шесть очков от зоны Лиги чемпионов.