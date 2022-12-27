«Челси» спокойно разобрался с «Борнмутом»

Хорошо отдохнувший «Челси» начал вторую часть сезона домашним матчем с «Борнмутом». Уже в дебюте Кристиан Пулишич едва не заработал пенальти, и тут же после прострела Рахима Стерлинга Кай Хаверц в падении переправил мяч в сетку. Он же вскоре ассистировал Мэйсону Маунту, который метров с 20 поразил правый нижний угол ворот. На 45-й минуте снова в центре внимания оказался Пулишич, но его гол был отменен. «Синие» и после перерыва были очень активны, но счет чудом не стал разгромным - все же 2:0.
«Челси» поднялся на восьмое место с отставанием в шесть очков от зоны Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Хаверц Кай16'
|(2:0) Маунт Мэйсон24'
Аррисабалага Кепа•Джеймс Рис II53' (Аспиликуэта Сесар (53') •Кулибали Калиду•Силва Тьяго•Кукурелья Марк•Закария Денис82' (Галлахер Конор (82') •Жоржиньо II•Стерлинг Рахим88' (Чалоба Трево (88') •Маунт Мэйсон•Пулишич Кристиан82' (Обамеянг Пьер-Эмерик (82') •Хаверц Кай
Траверс Марк•Смит Адам•Сенеси Маркос•Келли Ллойд•Стэйси Джек46' (Энтони Джейдон (46') •Земура Джордан•Кук Льюис•Хефферсон Лерма•Биллинг Филип66' (Кристи Райан (66') •Соланке Доминик•Мур Киффер85' (Дембеле Сирики (85')
27 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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