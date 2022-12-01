Гвардиол – об интересе «Челси»: «Возможно, однажды я окажусь в этом клубе»

Центральный защитник сборной Хорватии и «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол одобряет интерес к себе со стороны «Челси».

Именно лондонский клуб уже давно считается главным претендентом на 20-летнего центрбека, считающегося одним из главных молодых дарований в мире на своей позиции.

«Челси» – большой клуб, и мне приятно слышать о себе подобное, – цитирует Гвардиола известный журналист Давид Орнштейн. – Возможно, однажды я действительно окажусь там. Сейчас я счастлив в «Лейпциге», а о моём будущем позаботится мой агент. Но «Челси» – интересный вариант, особенно учитывая, что там выступает Ковачич. Посмотрим», – заявил хорват.