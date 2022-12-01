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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиол – об интересе «Челси»: «Возможно, однажды я окажусь в этом клубе»

01 Декабря 2022 • 22:37 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

Центральный защитник сборной Хорватии и «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол одобряет интерес к себе со стороны «Челси».

Именно лондонский клуб уже давно считается главным претендентом на 20-летнего центрбека, считающегося одним из главных молодых дарований в мире на своей позиции.

«Челси» – большой клуб, и мне приятно слышать о себе подобное, – цитирует Гвардиола известный журналист Давид Орнштейн. – Возможно, однажды я действительно окажусь там. Сейчас я счастлив в «Лейпциге», а о моём будущем позаботится мой агент. Но «Челси» – интересный вариант, особенно учитывая, что там выступает Ковачич. Посмотрим», – заявил хорват.

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Челси Сборная Хорватии РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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