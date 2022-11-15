Руководство лондонского «Челси» не сомневается в скором приходе нападающего «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку.

В прошлом месяце многочисленные авторитетные источники сообщили о договорённости между Нкунку и «Челси», а также о готовности «синих» добиться перехода француза в январе, однако позднее в деле появился мадридский «Реал», задумавший перехватить 25-летнего игрока. Как информирует издание 90min, в «Челси» по-прежнему уверены в успешном исходе сделки по Нкунку, несмотря на интерес «Реала». При благоприятном для лондонцев стечении обстоятельств игрок усилит ряды команды Грэма Поттера уже зимой.