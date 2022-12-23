Фабрегас назвал сильнейших соперников, с которыми ему приходилось когда-либо играть

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас в своих соцсетях назвал самых сильных соперников, с которыми ему когда-то приходилось играть на футбольном поле. Хавбек назвал два клуба.

Первый – это «Манчестер Юнайтед», когда в составе «красных дьяволов» играли Уэйн Руни, Карлос Тевес и Криштиану Роналду. А второй – «Челси», когда «аристократов» тренировал Жозе Моуриньо.

Фабрегас выступал за «канониров» с 2003 по 2011 год, следующие три года играл за «сине-гранатовых» в родной Испании.

На данный момент в свои 35 лет Фабрегас продолжает карьеру в итальянском «Комо».