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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бакайоко не нужен «Милану»

23 Ноября 2022 • 13:59 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

«Милан» не планирует выкупать полузащитника Тьемуэ Бакайоко на постоянной основе. Такую информацию опубликовало итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Бакайоко проводит уже свой второй сезон подряд в составе «россонери» на правах аренды из лондонского «Челси». Тем не менее, главный тренер Стефано Пиоли по указанию руководства специально практически не выпускает француза на поле, чтобы опция выкупа футболиста не превратилась в обязательную.

Напомним, Бакайоко всё никак не может покинуть «Челси» на постоянной основе после трансфера из «Монако» летом 2017 года. Провалив свой первый сезон в составе «пенсионеров», хавбек несколько раз уходил в аренду, но нигде не смог вернуть оптимальную форму.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Тьемуэ Бакайоко
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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