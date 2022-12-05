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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются игроком сборной Канады

05 Декабря 2022 • 12:44 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

Нападающий «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид намерен продолжить карьеру в одном из клубов Английской премьер-лиги, сообщает Sun on Sunday.

По информации источника, в услугах 22-летнего форварда заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Действующий контракт канадского футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дэвида в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку «Лилля» также проявляют лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».  

В нынешнем сезоне молодой форвард провёл в составе своей нынешней команды 15 матчей, забив в них девять голов и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лилль Манчестер Юнайтед Сборная Канады Джонатан Дэвид
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