«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются игроком сборной Канады

Нападающий «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид намерен продолжить карьеру в одном из клубов Английской премьер-лиги, сообщает Sun on Sunday.

По информации источника, в услугах 22-летнего форварда заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Действующий контракт канадского футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дэвида в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку «Лилля» также проявляют лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне молодой форвард провёл в составе своей нынешней команды 15 матчей, забив в них девять голов и отдав три результативные передачи.