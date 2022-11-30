Холл переведён в первую команду «Челси»

Полузащитник Льюс Холл уже переведён в основной состав лондонского «Челси». Главный тренер Грэм Поттер остался под впечатлением от выступлений футболиста в последних матчах перед паузой на чемпионат мира против «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

Напомним, Холл до этих поединков не провёл ни одного матча за взрослую команду «Челси» и числился футболистом молодёжной академии. Игрок может выступить как на позиции левого вингера, так и латераля.

«Челси» ушёл на паузу, будучи на восьмом месте в Английской премьер-лиге. Команда не смогла выиграть ни одного матча в последних четырёх турах чемпионата.