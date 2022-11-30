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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» опережает «ПСЖ» в споре за подписание 18-летнего бразильца

30 Ноября 2022 • 14:52 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

«Челси» лидирует в гонке за подписание 18-летнего полузащитника «Васко да Гамы» Андрея Сантоса, сообщает журналист Низар Кинселла.

По информации источника, на молодого бразильца также претендует и «ПСЖ», однако лондонцы являются фаворитами в борьбе за игрока. Ожидается, что «Челси» заплатит за Сантоса 12 миллионов фунтов (примерно 13,9 миллионов евро).

Действующий контракт полузащитника с «Васко да Гамой» рассчитан до сентября 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

В нынешнем году Сантос провёл в составе своей команды 34 матча, забив восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Васко Да Гама Андрей Сантос
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