«Челси» опережает «ПСЖ» в споре за подписание 18-летнего бразильца

«Челси» лидирует в гонке за подписание 18-летнего полузащитника «Васко да Гамы» Андрея Сантоса, сообщает журналист Низар Кинселла.

По информации источника, на молодого бразильца также претендует и «ПСЖ», однако лондонцы являются фаворитами в борьбе за игрока. Ожидается, что «Челси» заплатит за Сантоса 12 миллионов фунтов (примерно 13,9 миллионов евро).

Действующий контракт полузащитника с «Васко да Гамой» рассчитан до сентября 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

В нынешнем году Сантос провёл в составе своей команды 34 матча, забив восемь голов.