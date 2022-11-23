Лондонский «Челси» в ближайшие недели начнёт переговоры по трансферу двух полузащитников сборной Англии, за которыми следят и другие топ-клубы. Речь идёт о хавбеке дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме и капитане «Вест Хэма» Деклане Райсе, который как раз является воспитанником «Челси».

По информации от журналиста Мэтта Лоу, руководство «пенсионеров» намерено подписать обоих футболистов, даже несмотря на то, что они в сумме могут обойтись клубу в районе 250 миллионов евро.

При этом источник сообщает, что «Челси» пока даже близко не приблизился к трансферу хотя бы одного из пары Райс-Беллингем.