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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» в ближайшие недели начнёт переговоры по трансферу двух полузащитников сборной Англии

23 Ноября 2022 • 11:58 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
1 1.45 X 4.60 2 7.10
26.12 23:00

Лондонский «Челси» в ближайшие недели начнёт переговоры по трансферу двух полузащитников сборной Англии, за которыми следят и другие топ-клубы. Речь идёт о хавбеке дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме и капитане «Вест Хэма» Деклане Райсе, который как раз является воспитанником «Челси».

По информации от журналиста Мэтта Лоу, руководство «пенсионеров» намерено подписать обоих футболистов, даже несмотря на то, что они в сумме могут обойтись клубу в районе 250 миллионов евро.

При этом источник сообщает, что «Челси» пока даже близко не приблизился к трансферу хотя бы одного из пары Райс-Беллингем.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Вест Хэм Деклан Райс Джуд Беллингем
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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