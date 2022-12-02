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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеймс и Чилуэлл должны быть готовы к матчу с «Борнмутом»

02 Декабря 2022 • 13:53 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.32 X 5.30 2 9.50
27.12 20:30

Защитники лондонского «Челси» Рис Джеймс и Бен Чилуэлл должны быть готовы к следующему матчу своей команды против «Борнмута», который состоится в конце декабря в рамках Английской премьер-лиги.

Напомним, что оба футболиста получили серьёзные травмы, которые выбили их из строя на серьёзный срок. Из-за этого защитники не смогли попасть в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре.

Как сообщает журналист Бен Диннери в социальных сетях, Джеймс и Чилуэлл опережают первоначальный график восстановления. В связи с этим, они вполне могут принять участие в матче с «Борнмутом» через несколько недель.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Борнмут Рис Джеймс Бен Чилуэлл
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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