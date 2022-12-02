Джеймс и Чилуэлл должны быть готовы к матчу с «Борнмутом»

Защитники лондонского «Челси» Рис Джеймс и Бен Чилуэлл должны быть готовы к следующему матчу своей команды против «Борнмута», который состоится в конце декабря в рамках Английской премьер-лиги.

Напомним, что оба футболиста получили серьёзные травмы, которые выбили их из строя на серьёзный срок. Из-за этого защитники не смогли попасть в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре.

Как сообщает журналист Бен Диннери в социальных сетях, Джеймс и Чилуэлл опережают первоначальный график восстановления. В связи с этим, они вполне могут принять участие в матче с «Борнмутом» через несколько недель.