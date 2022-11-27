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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стал известен срок контракта О'Нила с «Борнмутом»

27 Ноября 2022 • 15:25 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Гари О'Нил будет назначен новым главным тренером «Борнмута», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб подпишет с 39-летним специалистом соглашение, которое будет рассчитано до июня 2024 года. В настоящий момент О'Нил имеет приставку «и.о.». Ранее, помимо «Борнмута», он также работал с молодёжной командой «Ливерпуля».

На данный момент «Борнмут» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков в 15 турах. Свой следующий матч в рамках чемпионата Англии «Борнмут» проведёт 27 декабря против лондонского «Челси». Начало — в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Гари О'Нил
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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