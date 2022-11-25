«Челси» нацелился на голкипера сборной Португалии

Голкипер «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошта попал в сферу интересов лондонского «Челси». По информации от журналиста Маттео Моретто, «пенсионеры» вышли на контакт с окружением футболиста, чтобы обсудить потенциальный переход.

В контракте Кошты с «Порту» прописана сумма отступных, которая составляет 75 миллионов евро. Если она будет уплачена, Диогу может стать вторым самым дорогим голкипером планеты после Кепа Аррисабалаги, за которого тот же «Челси» летом 2018 года заплатил 80 миллионов евро.

Напомним, что Кошта также интересен «Манчестер Юнайтед». В конце сезона у голкипера манкунианцев Давида де Хеа заканчивается контракт, а Диогу является приоритетным кандидатом на замену.