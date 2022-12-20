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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Жоржиньо: «Я не хотел смотреть чемпионат мира, у меня не было интереса»

20 Декабря 2022 • 14:30 Комментировать
Челси
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Борнмут
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 20:30

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо признался, что почти не смотрел матчи чемпионата мира.

«По началу было очень тяжело, я не хотел смотреть матчи, у меня не было интереса. Я поехал на отдых с семьёй. Иногда я смотрели игры с участием некоторых друзей, но я даже не знал, когда начинаются эти поединки», – цитирует Жоржиньо Football Italia.

Напомним, будучи штатным пенальтистом сборной Италии, Жоржиньо не реализовал два одиннадцатиметровых в матчах квалификации к чемпионату мира со Швейцарией. В результате этого «красные крестоносцы» вышли на мундиаль с первого места в отборе, тогда как «скуадра адзурра» остановилась на первом раунде стыковых матчей, проиграв Северной Македонии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
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