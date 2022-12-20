Жоржиньо: «Я не хотел смотреть чемпионат мира, у меня не было интереса»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо признался, что почти не смотрел матчи чемпионата мира.

«По началу было очень тяжело, я не хотел смотреть матчи, у меня не было интереса. Я поехал на отдых с семьёй. Иногда я смотрели игры с участием некоторых друзей, но я даже не знал, когда начинаются эти поединки», – цитирует Жоржиньо Football Italia.

Напомним, будучи штатным пенальтистом сборной Италии, Жоржиньо не реализовал два одиннадцатиметровых в матчах квалификации к чемпионату мира со Швейцарией. В результате этого «красные крестоносцы» вышли на мундиаль с первого места в отборе, тогда как «скуадра адзурра» остановилась на первом раунде стыковых матчей, проиграв Северной Македонии.