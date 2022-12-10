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«Челси», «ПСЖ» и «Барселона» до последнего пытались заполучить Эндрика

10 Декабря 2022 • 16:20 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.30 2 9.50
27.12 20:30

«Челси», «ПСЖ» и «Барселона» до последнего пытались договориться с 16-летним нападающим «Палмейраса» Эндриком, однако бразильский вундеркинд выбрал «Реал». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Ранее сообщалось, что испанский клуб полностью согласовал переход Эндрика, который должен будет состояться летом 2024 года. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро плюс 12 миллионов «сливочные» заплатят в виде налогов. Портал Transfermarkt оценивает молодого форварда в 20 миллионов евро.

За первую команду «Палмейраса» Эндрик провёл в общей сложности семь матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Барселона Палмейрас ПСЖ Эндрик
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