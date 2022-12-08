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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Британский журналист: «Захарян пока не тянет уровень основы клуба АПЛ»

08 Декабря 2022 • 11:15 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

Британский журналист Низар Кинселла высказался о перспективах 19-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонском «Челси».

По мнению Кинселлы, на сегодняшний день молодой россиянин не дотягивает до уровня основы клуба АПЛ, поэтому вполне вероятно, что первое время после перехода в «Челси» Захарян будет выступать за другую команду на правах аренды.

«Как мне кажется, если Захарян все же перейдёт в «Челси», то сначала его отправят в аренду. Уровень чемпионата Англии гораздо выше уровня РПЛ. Скорее всего, АПЛ по уровню выше чемпионата мира и плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует Кинселлу «Чемпионат».

Напомним, что Захарян был близок к переходу в «Челси» ещё минувшим летом. Однако трансфер сорвался по причине возникших трудностей, связанных с переводом денег. Возможно, что сделку удастся оформить в зимнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, отметившись в них тремя голами и шестью результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023 Низар Кинселла
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