Британский журналист: «Захарян пока не тянет уровень основы клуба АПЛ»

Британский журналист Низар Кинселла высказался о перспективах 19-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонском «Челси».

По мнению Кинселлы, на сегодняшний день молодой россиянин не дотягивает до уровня основы клуба АПЛ, поэтому вполне вероятно, что первое время после перехода в «Челси» Захарян будет выступать за другую команду на правах аренды.

«Как мне кажется, если Захарян все же перейдёт в «Челси», то сначала его отправят в аренду. Уровень чемпионата Англии гораздо выше уровня РПЛ. Скорее всего, АПЛ по уровню выше чемпионата мира и плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует Кинселлу «Чемпионат».

Напомним, что Захарян был близок к переходу в «Челси» ещё минувшим летом. Однако трансфер сорвался по причине возникших трудностей, связанных с переводом денег. Возможно, что сделку удастся оформить в зимнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, отметившись в них тремя голами и шестью результативными передачами.