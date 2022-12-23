«Челси» продолжает следить за Лавией

Лондонский «Челси» продолжает следить за прогрессом полузащитника Ромео Лавии в «Саутгемптоне». Напомним, в последние дни трансферного окна «пенсионеры» предложили за бельгийца 50 миллионов евро, но «святые» ответили отказом.

Если верить журналисту Джеймсу Олли, руководство «пенсионеров» ещё не отказалось от своих намерений приобрести Лавию. Вполне возможно, что лондонская команда предпримет новые попытки провернуть трансфер в январе.

Лавиа лишь этим летом перебрался в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити». Воспитанник «горожан» в нынешней кампании отметился одним голом в 7 матчах АПЛ. Этот единственный мяч как раз был забит в ворота «Челси».