Некоторые люди в руководстве «Челси» всё ещё хотят подписать Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду всё ещё может оказаться в «Челси», сообщает журналист Пол Браун.

По информации источника, некоторые люди в руководстве лондонского клуба считают, что 37-летний форвард мог бы стать отличным подписанием, так как его громкое имя привлечёт больше внимания к «Челси».

Напомним, сейчас Роналду находится в статусе свободного агента, поскольку в ноябре бывший клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» расторг контракт со звёздным футболистом.

В нынешнем сезоне Роналду провёл в составе манкунианцев 16 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.