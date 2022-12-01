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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Некоторые люди в руководстве «Челси» всё ещё хотят подписать Роналду

01 Декабря 2022 • 16:31 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.32 X 5.30 2 9.50
27.12 20:30

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду всё ещё может оказаться в «Челси», сообщает журналист Пол Браун.

По информации источника, некоторые люди в руководстве лондонского клуба считают, что 37-летний форвард мог бы стать отличным подписанием, так как его громкое имя привлечёт больше внимания к «Челси».

Напомним, сейчас Роналду находится в статусе свободного агента, поскольку в ноябре бывший клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» расторг контракт со звёздным футболистом.

В нынешнем сезоне Роналду провёл в составе манкунианцев 16 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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