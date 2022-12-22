Эдуар Менди отказался подписывать с «Челси» новый шестилетний контракт

Лондонский «Челси» предложил своему голкиперу Эдуару Менди новый контракт сроком на шесть лет, но сенегалец мгновенно ответил отказом. По информации от журналиста Энди Диллона, вратарь обвинил руководство «пенсионеров» в неуважении, так как по условиям нового соглашения ему была предложена очень низкая зарплата.

Напомним, Менди присоединился к «Челси» летом 2020 года, когда перешёл из «Ренна». Тогда сенегалец согласился на маленькую зарплату, которая с тех пор так и не повысилась. В то же время, запасной Кепа Аррисабалага зарабатывал намного больше Эдуара. Тем не менее, Аррисабалага в последние месяцы отвоевал себе место в основе.

Ранее ходили слухи, что «Челси» летом займётся поиском нового основного голкипера.