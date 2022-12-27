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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джо Коул: «Хаверц очень хорош»

27 Декабря 2022 • 22:54 Комментировать
Челси
2:0
Борнмут
окончен

В Англии возобновился чемпионат, лондонский «Челси» сразился с «Борнмутом» и победил со счетом 2:0 благодаря голам Хавертца и Маунта, забитым еще в первом тайме. Успех команды прокомментировал бывший защитник «Челси» Джо Коул, он выделил старания Кая Хаверца, считая, что именно вокруг него команда и должна строить свою игру.

- Кай Хаверц очень хорош. Он должен делать именно то, что сделал сегодня. Забивать голы, оказываться там, где нужно. Сегодня он был очень хорош, сделал передачу и забил. Грэм Поттер сделал верное решение, он поставил на Хаверца вопреки Обамеянгу, и так следует поступать и впредь, - цитирует слова Коула BBC Sport.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Борнмут Кай Хаверц
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