Джо Коул: «Хаверц очень хорош»

В Англии возобновился чемпионат, лондонский «Челси» сразился с «Борнмутом» и победил со счетом 2:0 благодаря голам Хавертца и Маунта, забитым еще в первом тайме. Успех команды прокомментировал бывший защитник «Челси» Джо Коул, он выделил старания Кая Хаверца, считая, что именно вокруг него команда и должна строить свою игру.

- Кай Хаверц очень хорош. Он должен делать именно то, что сделал сегодня. Забивать голы, оказываться там, где нужно. Сегодня он был очень хорош, сделал передачу и забил. Грэм Поттер сделал верное решение, он поставил на Хаверца вопреки Обамеянгу, и так следует поступать и впредь, - цитирует слова Коула BBC Sport.