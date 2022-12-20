«Челси» не намерен составлять конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за Тилеманса

Лондонский «Челси» не намерен перехватывать у соседей из «Арсенала» полузащитника Юри Тилеманса, который в конце сезона может стать свободным агентом.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что «пенсионеры» не заинтересованы в трансфере полузащитника «Лестера», даже несмотря на то, что следующим летом хавбек может быть доступен на рынке совершенно бесплатно.

Напомним, Тилеманс мог перейти в «Арсенал» уже этим летом, но «Лестер» запросил за бельгийца очень большую сумму компенсации. Главному тренеру «канониров» Микелю Артете очень нравится Юри. Что касается «Челси», «пенсионеры» будут сконцентрированы на других целях следующим летом.