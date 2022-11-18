Гвардиола летом не хотел, чтобы Аке переходил в «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не хотел, чтобы защитник Натан Аке переходил в лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист издания The Telegraph Мэтт Лоу.

По информации от источника, Гвардиола якобы пригласил Аке в свой кабинет, где лично сообщил ему о том, что он не хочет отпускать его из команды. Натан был очень тронут этим и с радостью остался в стане «горожан».

Напомним, «Челси» этим летом предлагал за Аке сумму в районе 45 миллионов евро, тогда как «Манчестер Сити» требовал на 10 миллионов больше. Именно поэтому «пенсионеры» переключились на других кандидатов.