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Гвардиола летом не хотел, чтобы Аке переходил в «Челси»

18 Ноября 2022 • 14:21 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не хотел, чтобы защитник Натан Аке переходил в лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист издания The Telegraph Мэтт Лоу.

По информации от источника, Гвардиола якобы пригласил Аке в свой кабинет, где лично сообщил ему о том, что он не хочет отпускать его из команды. Натан был очень тронут этим и с радостью остался в стане «горожан».

Напомним, «Челси» этим летом предлагал за Аке сумму в районе 45 миллионов евро, тогда как «Манчестер Сити» требовал на 10 миллионов больше. Именно поэтому «пенсионеры» переключились на других кандидатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Натан Аке
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