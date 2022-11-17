Канте интересен двум топ-клубам из Серии А

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте может следующим летом оказаться в итальянской Серии А. По информации от Repubblica, в трансфере хавбека на правах свободного агента заинтересованы миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

Напомним, что у Канте в конце сезона заканчивается контракт с лондонским «Челси». Полузащитник пока не соглашается на новую сделку, так как хочет подписать более долгосрочное сотрудничество.

В данный момент Канте залечивает свою травму, которую получил ещё на старте сезона в августе в матче против «Тоттенхэма». Не факт, что хавбек будет доступен для «Челси» сразу после окончания чемпионата мира.