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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канте интересен двум топ-клубам из Серии А

17 Ноября 2022 • 11:00 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте может следующим летом оказаться в итальянской Серии А. По информации от Repubblica, в трансфере хавбека на правах свободного агента заинтересованы миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

Напомним, что у Канте в конце сезона заканчивается контракт с лондонским «Челси». Полузащитник пока не соглашается на новую сделку, так как хочет подписать более долгосрочное сотрудничество.

В данный момент Канте залечивает свою травму, которую получил ещё на старте сезона в августе в матче против «Тоттенхэма». Не факт, что хавбек будет доступен для «Челси» сразу после окончания чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ювентус Н'Голо Канте
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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