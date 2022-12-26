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В «Челси» определились с альтернативными целями на случай неудачи в сделке по Гвардиолу

26 Декабря 2022 • 00:02 Комментировать
Челси
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Борнмут
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27.12 20:30

Лондонский «Челси» намеревается укрепить центр обороны в 2023 году.

«Синие» считаются фаворитами в борьбе за Йошко Гвардиола из «РБ Лейпцига», однако трансфер 20-летнего хорвата может обойтись более чем в 100 млн евро. Согласно The Sun, «Челси» рассматривает менее затратные варианты на случай неудачи в переговорах по восходящей хорватской звезде: среди потенциальных целей английского гранда значатся Эван Ндика  из франкфуртского «Айнтрахта», Пьеро Инкапье из леверкузенского «Байера» и Бенуа Бадьяшиль из «Монако».

Минувшим летом «Челси» потратил более 80 млн евро на центрбека «Лестера» Уэсли Фофана, а также заплатил 38 млн за Калиду Кулибали из «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Челси Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг Бенуа Бадьяшиль Пьеро Инкапье Йошко Гвардиол Эван Ндика трансферы футбола - лето 2023
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