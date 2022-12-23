Поттер подтвердил, что Зиеш и Ковачич не сыграют с «Борнмутом»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер подтвердил, что полузащитники Хаким Зиеш и Матео Ковачич не сыграют в ближайшем туре АПЛ против «Борнмута». Напомним, оба футболиста недавно принимали участие в матче за бронзовые медали чемпионата мира, где сборная Хорватии обыграла Марокко.

«Они недавно играли в матче за третье место мундиаля, поэтому принять участие в матче с «Борнмутом» было бы для них чересчур требовательно. Остальные участники чемпионата мира вернулись и провели пару тренировок», – заявил Поттер на пресс-конференции.

В данный момент «Челси» находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Команда проиграла в чемпионате три матча подряд.