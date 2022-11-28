«Челси» полностью согласовал переход Нкунку из «РБ Лейпцига»

«Челси» полностью согласовал с «РБ Лейпцигом» сделку по переходу нападающего немецкого клуба Кристофера Нкунку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составила 60 миллионов евро без учёта различных бонусов. Отмечается, что 25-летний футболист присоединится к «синим» следующим летом. При этом «Челси» договорился с нынешним клубом Нкунку о том, что никакой другой клуб за это время не сможет перехватить игрока.

В нынешнем сезоне Нкунку провёл в составе «РБ Лейпцига» 23 матча, забив 17 мячей и отдав три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 80 миллионов евро.