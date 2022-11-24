«Милан» заинтересован в Брое, но «Челси» не готов его отпустить

Итальянский «Милан» хочет приобрести нападающего лондонского «Челси» Армандо Брою. Об этом в социальных сетях сегодня сообщил журналист Низар Кинселла. По информации от источника, «россонери» хотели бы заполучить молодого форварда на замену Оливье Жиру, у которого скоро заканчивается контракт.

Броя в этом сезоне является футболистом ротации для «Челси» и отметился лишь одним голом в чемпионате Англии. Тем не менее, перед стартом кампани албанец подписал с клубом долгосрочный контракт, поэтому для руководства он пока что является неприкасаемым.

Переход Брои в «Милан» может состояться только в том случае, если недовольный количеством игрового времени Армандо настоит на уходе следующим летом.