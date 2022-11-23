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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лаймер отказался переходить в «Челси»

23 Ноября 2022 • 11:33 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер ответил отказом на предложение лондонского «Челси». Если верить журналисту Bild Кристиану Фальку, «пенсионеры» хотели заполучить австрийца следующим летом на правах свободного агента, но полузащитник уже сейчас ответил твёрдым отказом.

Причиной этому служит то, что футболист хотел бы оказаться в мюнхенской «Баварии», которую тренирует его бывший тренер Юлиан Нагельсманн. Напомним, лидеры Бундеслиги уже пытались заполучить хавбека в летнее трансферное окно, но тогда «РБ Лейпциг» запросил слишком высокую сумму компенсации.

Ожидается, что Лаймер не продлит контракт с «быками» и уже следующим летом бесплатно перейдёт в «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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