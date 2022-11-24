Агент Троссара: «Поттер в своё время убедил Леандро перейти в «Брайтон» вместо «Арсенала»

Агент полузащитника «Брайтона» Леандро Троссара рассказал о том, как бывший тренер «чаек» Грэм Поттер в своё время убедил бельгийца перебраться в его команду, хотя на столе у футболиста уже было предложение от лондонского «Арсенала». Напомним, Поттер ныне возглавляет «Челси» и был бы не прочь воссоединиться с Троссаром в зимнее трансферное окно.

«Поттер в своё время убедил Троссара перейти в «Брайтон» вместо «Арсенала». Грэм лично прилетел в Брюссель и показал игроку презентацию в Power Point, где привёл аргументы. Многие футболисты на месте Леандро выбрали бы «Арсенал», но Поттер убедил его перейти в «Брайтон», – цитирует агента Absolute Chelsea.

Напомним, на счету Троссара в нынешнем сезоне 7 голов и две результативные передачи в АПЛ. Один из этих голов как раз был забит в ворота «Челси».