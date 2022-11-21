Нкунку летом станет игроком «Челси»

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку следующим летом станет игроком лондонского «Челси». По информации от французского издания Le 10 Sport, агент футболиста Пини Захави уже готовит документы для окончательного завершения трансфера.

По предыдущим слухам, Нкунку якобы прошёл медобследование для перехода в «Челси» ещё летом, заранее зная, что через год он будет доступен на трансферном рынке за отступные в размере 60 миллионов евро.

В данный момент Нкунку является лучшим бомбардиром Бундеслиги с 12 голами в 15 поединках. Игрок недавно пропустил травму, из-за которой пропустит чемпионат мира и останется вне игры на 8-10 недель.