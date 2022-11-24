Зиеш – о возможном уходе из «Челси»: «Пока сложно сказать»

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш не стал отрицать, что может покинуть «пенсионеров» в зимнее трансферное окно. Напомним, в последнее время вновь активизировались слухи по поводу интереса к марокканцу со стороны чемпиона Италии в лице «Милана».

«Могу ли я покинуть «Челси» в январское трансферное окно? Пока очень сложно сказать, действительно сложно. Мы не знаем, что произойдёт зимой. Это футбол, поэтому предугадать всё невозможно», – цитирует Зиеша издание Metro.

Напомним, Зиеш поехал на чемпионат мира в составе сборной Марокко, хотя год назад объявил о завершении международной карьеры из-за конфликта с уже бывшим тренером команды Вахидом Халилходжичем.