Френки де Йонг по-прежнему хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес «Челси» и «МЮ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продолжает игнорировать интерес со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Фабрицио Романо, вопреки слухам о новых попытках «красных дьяволов» заполучить нидерландца, футболист не поменял своего мнения с лета и по-прежнему хочет остаться на «Камп Ноу».

В июле этого года «Барселона» сама была согласна продать де Йонга, так как футболист занимает первое место в зарплатной ведомости клуба. Дальнейшие планы «сине-гранатовых» относительно нидерландца пока неизвестны.

Напомним, Френки на чемпионате мира в Катаре выступал за сборную Нидерландов и дошёл со своей командой до четвертьфинала.