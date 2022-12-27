Поттер: «Нам нужно быть осторожными с возвращением Джеймса»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что не намерен сразу кидать в бой защитника Риса Джеймса, который только восстановился после травмы колена. Напомним, ранее англичанин пропустил пару месяцев и не смог принять участие в чемпионате мира в составе сборной Англии.

«Это топ-игрок, которого нам очень не хватает, когда его нет на поле. Тем не менее, нам нужно быть осторожными с возвращением Джеймса. Мы будем постепенно давать ему игровые минуты», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Сегодня «Челси» сыграет свой первый официальный матч после перерыва на чемпионат мира. Команда Грэма Поттера у себя дома примет «Борнмут» в рамках Английской премьер-лиги.