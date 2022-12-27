Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль близок к переходу в лондонский «Челси».

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, переговоры о трансфере молодого футболиста в состав «аристократов» приближаются к финальной стадии. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время, а «Монако» получит сумму в размере от 35 до 40 миллионов евро. Также сообщается, что была достигнута договорённость и о личных условиях Бадьяшиля.

Напомним, что Бенуа является воспитанником клуба из княжества, проведя в футболке «Монако» 135 матчей в рамках всех состязаний.