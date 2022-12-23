«Челси» тоже хочет купить Фернандеса

Лондонский «Челси» тоже участвует в гонке за полузащитником лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандесом. По информации от Record Portugal, «пенсионеры» входят в число клубов, которые заинтересованы в услугах аргентинца.

Ранее ходили слухи, что самый предметный интерес к Энцо проявляют финалисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов – «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Впрочем, эти клубы также претендуют на Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Фернандес относительно недавно присоединился к «Бенфике». После успешных выступлений Энцо на чемпионате мира, ценник на футболиста сильно взлетел. Лиссабонский клуб согласится отпустить его за сумму около 120 миллионов евро.