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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» тоже хочет купить Фернандеса

23 Декабря 2022 • 12:07 Комментировать
Челси
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Борнмут
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 20:30

Лондонский «Челси» тоже участвует в гонке за полузащитником лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандесом. По информации от Record Portugal, «пенсионеры» входят в число клубов, которые заинтересованы в услугах аргентинца.

Ранее ходили слухи, что самый предметный интерес к Энцо проявляют финалисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов – «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Впрочем, эти клубы также претендуют на Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Фернандес относительно недавно присоединился к «Бенфике». После успешных выступлений Энцо на чемпионате мира, ценник на футболиста сильно взлетел. Лиссабонский клуб согласится отпустить его за сумму около 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Энцо Фернандес
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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